Sarıyer’de kontrolden çıkan araç trafiği bir birine kattı

-Araçtan yola saçılan parçalar

-İtfaiye ekipleri

-Ambulansın yaralıyla olay yerinden ayrılması

-Genel detaylar



( İSTANBUL ) -- Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı İSTANBUL



- Sarıyer'de kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek 2 araca daha çarptıktan sonra yola savruldu. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Tem yanyol Türk Telekom Stadyumu bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KG 6146 plakalı araçla Ayazağa istikametine ilerleyen Mert Macun, henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjü aştıktan sonra karşı yola geçti. Karşı yöne geçtikten sonra iki araca çarpan Macun, süratli bir şekilde orta refüje çarparak durabildi. Araç sürücüsü Mert Macun sürücü koltuğu ile direksiyon arasında sıkıştı. Araçta bulunan bir diğer yolcu Turgay Demir, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Çarpmanın etkisiyle, Mert Macun yönetimindeki aracın ön tarafı kullanılamaz hale geldi. Demir, arkadaşını sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıyı bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı Mert Macun, ilk müdahalesinin ambulans içerisinde yapılmasının ardından tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Öte yandan, kazanın meydana geldiği yolda kısa süreli trafik oluştu. (YEŞ-ZA-



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