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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sarıyer'de istinat duvarı çöktü - İSTANBUL

Sarıyer'de istinat duvarı çöktü - İSTANBUL

- Yağıştan dolayı tünel girişindeki istinat duvarının çökmesi - Olay yerinden görüntülerSarıyer'de istinat duvarı çöktü - Sarıyer Tüneli'nin girişindeki istinat duvarının çökmesi sonucu bir araçta hasar oluştuİSTANBUL (AA) - Sarıyer'de yağıştan dolayı tünel girişindeki istinat duvarı çöktü.Alınan bilgiye göre, Sarıyer Tüneli'nin girişindeki Maden Mahallesi Çırçır Deresi Sokak'taki istinat duvarının bir kısmı yağıştan dolayı yola doğru yıkıldı.Bu sırada yoldan geçen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AZ 5726 plakalı çekicide hasar oluştu.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.Yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken hasar gören araç, başka bir çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.Belediye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Bild İstinat Duvarı 

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