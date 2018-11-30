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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
-Sarıyer'de istinat duvarı çöktü, bir ev zarar gördü İzle

-Sarıyer'de istinat duvarı çöktü, bir ev zarar gördü İzle

çöken duvardan görüntü

İstinat Duvarı 

-oluşan hasardan detaylar
-röportajlar
-detaylar

( İSTANBUL ) Sarıyer'de istinat duvarı çöktü, bir ev zarar gördü- Zarar gören evin sahibi: "Ben CHP'ye gönül vermişim, CHP'li Sarıyer Belediyesi'nden hala bir kişi gelip de bakmadı" İSTANBUL

- Sarıyer'de 5 katlı binanın istinat duvarı yağış nedeniyle çöktü. Çöken istinat duvarı nedeniyle bir evde hasar oluştu. Zarar gören evin sahibi, "Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermişim. CHP'li Sarıyer Belediyesi'nden hala bir kişi gelip de bakmadı. Hala yağıyor ve toprak hala kayıyor" dedi.
Olay, Sarıyer Eski Zekeriyaköy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın istinat duvarı yağış nedeniyle çöktü. Çöken istinat duvarı nedeniyle bir evde hasar oluştu. Duvar çöktüğü sırada evde bulunan 5 yaşındaki Çınar Çetin ve babaannesi Seher Çetin korku dolu anlar yaşadı. Babaanne ve torunu olaydan yara almadan kurtuldu. Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler olay yerine gelerek çevrede tedbir aldı. Çökme nedeniyle evi zarar gören Şenol Çetin, "Sabah ben 06.30'da işe gittim. Sabah 08.00 sıralarında çok yağmur yağıyordu o yüzden buradaki istinat duvarı çökmüş. Eşim aradı, geldim. Çok şükür oğluma ve anneme bir şey olmamış. Ben Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermişim. CHP'li Sarıyer Belediyesi'nden hala bir kişi gelip de bakmadı. Hala yağıyor ve toprak hala kayıyor. 10 dakikada bir ölçüm yapıyorlar. 1 santim 1 santim kayıyor aşağıya. Şimdi bu oldu tamam ama biraz daha gelmezlerse bu toprak olduğu gibi kayıp bu evin içine girecek. O zaman hiç gelmesinler daha iyi. Benim şuandaki sıkıntım bu" şeklinde konuştu.
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri olay yerine gelerek güvenlik tedbiri aldı.
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