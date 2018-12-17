Sarıyer'de ilginç kaza...Otomobiller trafik ışıklarında çarpıştı, her iki sürücü de ışık ihlali yapmadığını öne sürdü

-Kazayı yapan sürücülerle röportaj

-Erkek sürücünün telefonla konuşması

-Kadın sürücünün görüntüsü



( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Sarıyer Maslak Katar Caddesi üzerinde trafik ışıklarından dönmeye çalışan otomobil, karşı yönden gelen bir başka otomobille çarpıştı. Kazada bir kişi hafif yaralanırken, kazaya karışan iki aracın sürücüsü de ışık ihlali yapmadığını öne sürdü. Edinilen bilgilere göre kaza Maslak Katar Caddesi üzerinde dün saat 10.15 sıralarında meydana geldi. Maslak istikametine seyreden Fuat Gül yönetimindeki 41 YA 550 plakalı otomobil,trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ezgi Çılgın yönetimindeki 34 AY 9383 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 41 YA 550 plakalı araçta bulunan Fuat Gül’ün eşi Nesli Gül, hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralı Nesli Gül, ilk müdahalesinin yapılmasının ardından kontrol amaçlı, ambulans ile hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri kazaya karışan araç sürücülerinin kimlik ve ehliyet kontrollerini yaptı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kazaya karışan her iki araç sürücüsü de ışık ihlali yapmadıklarını belirtti.

Yeşil ışıkta geçtiği halde böyle bir şey yaşadığı için şoke olduğunu belirten sürücüsü Ezgi Çılgın, “Kırmızıda duruyordum, en öndeydim zaten. Yeşil yanınca doğal olarak geçmek için yöneldim. Baktım hızla geliyor. Yavaşlar diye düşündüm. Ama yavaşlamayınca frene bastım en azından arabanın ortasından çarpmasın diye. Önüne geldi tam köşeden çarpmış oldu. Yaralı yok, iyiyim. Ama sonuçta yeşilde geçerken böyle bir şey beklemiyordum tabii şoke oldum” dedi.

“Kamera kayıtları kimin yeşilde geçtiğini göreceğiz” Yeşil ışıkta geçtiğini iddia eden bir diğer sürücü Fuat Gül ise, “İstinyepark’a doğru gidiyorduk. Işık bizim için yeşil yanıyordu. Tam devam ederken bir anda önümüze çıktı. Aniden çıkınca frene bastık zaten. Allah’tan emniyet kemerlerimiz takılıydı. Arabada bulunan eşim çok hafif şekilde göğsünü çarptı. Onun haricinde çok şükür bir şeyimiz yok ama sonuçta yeşilde geçtik. Diğer arkadaş da kendince aynı şekilde konuşuyor. Kamera kayıtları ile durumu göreceğiz biz de. Eşim hastanedeydi, kontrole götürdüler. Tam bir bilgim yok şimdi. Ben de bilgi alacağım” şeklinde konuştu.

Araçtan yaralı şekilde çıkartılıp ambulans ile hastaneye götürülen Nesli Gül’ün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

