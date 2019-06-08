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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sarıyer’de ilginç kaza...Minibüs sürücüsünün dikkatiyle faciayı önlediği anlar kamerada İzle

Sarıyer’de ilginç kaza...Minibüs sürücüsünün dikkatiyle faciayı önlediği anlar kamerada İzle

-Güvenlik Kamerası-

Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Akaryakıt İstasyonu Benzin İstasyonu Direksiyon 

-Otomobilin aniden şerit değiştirmesi
-İki aracın çarpışması
-Minibüsün sağa kırması
-İki aracın benzin istasyonuna girip durması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sarıyer'de otomobil sürücüsü ile yolcu minibüsünün yaptığı ilginç kaza kameralara yansıdı. Kaza sırasında minibüs sürücüsü direksiyonu sağa kırarak kazanın şiddetini önlemeye çalışırken iki araçta bir akaryakıt istasyonuna girip durabildi. Sarıyer'de otomobil sürücüsü ile yolcu minibüsünün yaptığı ilginç kaza kameralara yansıdı. Seyir halindeki otomobilin aniden şerit değiştirmesiyle meydana gelen kazada minibüs sürücüsünün dikkati olası bir faciayı önledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde seyir halindeki bir otomobilin aninden şerit değiştirmesiyle yolcu minibüsüyle çarpıştığı görülüyor. Bu sırada dikkatli olan minibüsü sürücüsünün de direksiyonunu sağ tarafa kırarak kazanın şiddetini azaltmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerde iki aracın da aynı anda akaryakıt istasyonuna girip durabildikleri görülüyor. Minibüs şoförünün dikkati sayesinde ilginç kazada ölen ya da yaralanan olmadı
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