Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sarıyer'de hurda kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü - İSTANBUL Video

Sarıyer'de hurda kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü - İSTANBUL Video

- Yangın çıkan depo - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarıSarıyer'de hurda kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldüİSTANBUL (AA) - Sarıyer'de hurda kağıt deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.Alınan bilgiye göre, İstinye Mahalllesi Gümüş Damla Sokak'taki bir bahçenin içerisinde bulunan hurda kağıt deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Bahçedeki ağaçların alev almasıyla büyüyen yangın, yan taraftaki 3 katlı binaya sirayet etti. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri binadaki vatandaşları önlem amaçlı tahliye etti.İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek binaya sıçramasını engelledi. Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.Ekiplerin, hurdalık alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Polis İstinye Polis Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı