Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sarıyer’de faciadan dönüldü

Sarıyer’de faciadan dönüldü

Vatandaşla röportaj

Gecekondu Bild 

-Askıda kalan otomobilden detay
-Aracın çekici yardımıyla kaldırılması
-Olay yerinden detaylar

( İSTANBUL )- El freni çekilmeyen otomobil çatıya uçmaktan son anda kurtuldu İSTANBUL

- Sarıyer’de el freni çekilmeyen otomobil gecekondunun çatısına uçmaktan son anda kurtuldu. Ağaca çarparak askıda kalan otomobil çekici yardımıyla çıkarıldı. Sarıyer, Kocataş Mahallesi, Sarnıç Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 10.30 sıralarında spordan dönen Mustafa Karaboğa aracını park ederek aşağı indi. Evine doğru yürüdüğü esnada el frenini çekmediğini fark eden vatandaş aracının hareket ettiğini gördü. Otomobil, yol seviyesinin altında bulunan gecekonduya doğru kaymaya başlarken Mustafa Karaboğa aracının peşinden koşmaya başladı.
Ancak Karaboğa’nın çabaları sonuçsuz kalırken otomobil ise ağaca çarparak askıda kaldı. Bunun üzerine Mustafa Karaboğa durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çekiciden yardım istedi. Ağaca çarparak askıda kalan otomobil çekici yardımıyla kaldırılarak otoparka götürüldü. Otomobili durdurmak için peşinden koştuğunu belirten Mustafa Karaboğa, "Arkamı döndüm, bir ses duydum. Araba hızlanmış gidiyordu. Peşinden koştum ancak yetişemedim" ifadelerini kullandı. (OY-ÖFA
loading...
İlgili Foto Galeriler
İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralıİki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Fuhşun Şifresi lüks ArabaFuhşun Şifresi lüks Araba
Kafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide YakalandıKafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide Yakalandı
Ankarada Trafik Kazası: 2 Ağır YaralıAnkarada Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı
Otomobilde Basıldılar!Otomobilde Basıldılar!
Dönerinin Getirilemeyeceğini Öğrenince Cinnet GetirdiDönerinin Getirilemeyeceğini Öğrenince Cinnet Getirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı