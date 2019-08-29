Sarıyer’de deprem riski nedeniyle kapatılan okul havadan görüntülendi Haberi

- Sarıyer’de bulunan Tuncay Artun İMKB Doğanevler İlkokulunun deprem riski nedeniyle tahliye edilmesine karar verildi. Kapısına kilit vurulan okul havadan görüntülendi. Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi'nde bulunan Tuncay Artun İMKB Doğanevler İlkokulunun deprem riski nedeniyle tahliye edilmesine karar verildi. Okulların açılmasına kısa bir süre kala kapısına kilit vurulan okul havadan görüntülendi. Okul önüne gelen veliler sabah okulun kapatılmasına tepki göstermişti.
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