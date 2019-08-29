Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sarıyer’de deprem riski nedeniyle kapatılan okul havadan görüntülendi Haberi

Sarıyer’de deprem riski nedeniyle kapatılan okul havadan görüntülendi Haberi

Okulun drone görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Deprem Deprem Riski Kullar 


- Sarıyer’de bulunan Tuncay Artun İMKB Doğanevler İlkokulunun deprem riski nedeniyle tahliye edilmesine karar verildi.
Kapısına kilit vurulan okul havadan görüntülendi. Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi'nde bulunan Tuncay Artun İMKB Doğanevler İlkokulunun deprem riski nedeniyle tahliye edilmesine karar verildi.
Okulların açılmasına kısa bir süre kala kapısına kilit vurulan okul havadan görüntülendi. Okul önüne gelen veliler sabah okulun kapatılmasına tepki göstermişti.
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı