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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sarıyer’de denize uçan minibüs kamerada

Sarıyer’de denize uçan minibüs kamerada

GÜVENLİK KAMERASI

Polis Hastane Kamera Direksiyon Trol 

-ARŞİV

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Sarıyer Tarabya sahilinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu balık tutan iki kişiye çarparak denize uçan minibüsün kaza yapmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Tarabya Sahilinde dün gece saatlerinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs sahilde balık tutan iki kişiye çarparak denize uçmuştu. Kazada minibüsün içinde bulunan Mehmet Furkan H., Ahmet A., Hande G., Seda E. ve Tevfik U. ile Murat A. isimli balıkçılar marina görevlileri tarafından denizden çıkarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Deniz polisi ve dalgıçlar tarafından halatlara bağlanan minibüs uzun uğraşlar sonucunda denizden çıkarılmıştı. Denize uçan minibüsün kazadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Kameraya yansıyan görüntülerde, minibüsün yoldan geçtiği ve kontrolden çıkarak ilerlediği görülüyor. (MB-
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