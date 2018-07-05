Sarıyer'de denize giren kişi ölü bulundu - İSTANBUL İzle
- Genel detaylarSarıyer'de denize giren kişi ölü bulundu - Arkadaşlarıyla denize giren ve bir süre sonra kaybolan Mehmet Kangal'ın cesedi bulunduİSTANBUL (AA) - Sarıyer'de serinlemek için arkadaşlarıyla denize girdikten sonra kaybolan 56 yaşındaki Mehmet Kangal'ın cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, Rumeli Feneri mevkisinde arkadaşlarıyla denize giren Kangal, bir süre sonra gözden kayboldu.Arkadaşlarının çalışmaları sonucu kısa süre sonra bulunan Kangal, balıkçı teknesiyle kıyıya getirildi. Olay yerinde sevk edilen sağlık ekiplerinin incelemesinde, Kangal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Kangal'ın kafasını kayalıklara çarparak yaşamını yitirdiği iddia edildi.Kangal'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.