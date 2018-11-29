Sarıyer'de çöken yol havadan görüntülendi İzle

-İşçilerin çalışmaları

-En kazının yanında bulunan tekneler



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Sarıyer'de yoğun yağış nedeniyle çöken yol havadan görüntülendi. Sarıyer Rumeli Kavağı Liman Caddesi üzerinde sabah saatlerinde iki şeritli yolun tek şeridi yoğun yağışlar nedeniyle çökmüştü. Çökme sırasında yolun boş olması olası bir faciayı önlemişti. Çöken yol havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde, çöken yol ve ekiplerin yaptığı çalışmalar görülüyor. Yolun çöktüğü bölgede bulunan tekneler de dikkat çekiyor. (SA-ZA- ÖY-

