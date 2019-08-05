Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sarıyer'de cinayet - İSTANBUL

Sarıyer'de cinayet - İSTANBUL

- Gözaltına alınan zanlının emniyetten çıkarılması Sarıyer'de cinayet - Aracına bindikleri kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan iki kuzen tutuklandıİSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da, aracına bindikleri Volkan Karakaya'yı bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, kuzenler Y.A. (15) ile Adem A. (18), Sarıyer'de 3 Ağustos'ta, Belgrad Ormanı'na gitmek için korsan taksicilik yaptığı belirtilen Volkan Karakaya'nın (33) aracına bindi.Bir süre sonra aracı yavaş kullandığını öne süren iki kuzen ile Karakaya arasında tartışma çıktı.Bahçeköy civarında araçtan inen şüpheliler Karakaya'yı bıçakla yaralayarak yol kenarına bıraktı. Şüpheliler, Karakaya'nın cebindeki bir miktar para ile kontak anahtarını alarak araçla olay yerinden ayrıldı.Çevredeki vatandaşların araç kaçırma ihbarı üzerine polis ekipleri iki şüpheliyi Hasdal civarında durdurdu. Polisten kaçmaya çalışan şüpheliler, yaşanana kovalamaca sonucu yakalandı.Şüpheliler ifadelerinde, cinayet işlediklerini, ardından aracı alıp kaçtıklarını anlattı. Zanlıların tarif ettiği bölgede yapılan aramada Karakaya'nın cesedi bulundu.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan iki şüpheliden yaşı küçük olan Y.A Çocuk Şube Müdürlüğüne sevk edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kuzen tutuklandı.

Akalan Korsan Taksi Polis Ekipleri Cinayet Irak 

İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı