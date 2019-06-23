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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Sarıyer’de bir seçmen yavru köpeği ile oy kullandı

Sarıyer’de bir seçmen yavru köpeği ile oy kullandı

Köpeği ile oy kullanmaya gelen vatandaş

Vatandaşlık Köpek 

-Sandık görevlileri
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( İSTANBUL )- Yavru köpek ilgi odağı oldu İSTANBUL

- Sarıyer’de köpeği ile oy kullanmaya gelen bir vatandaş, görevlilerin ve vatandaşların ilgi odağı oldu. 2 aylık yavru köpeğini de oy kullanacağı okula getiren Berk Tunç, kabine girerken köpeğini sandık görevlilerine emanet etti. Sarıyer’de bulunan Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde köpeği ile oy kullanmaya gelen bir vatandaş, renkli görüntülere sahne oldu. 2 aylık köpeği ‘Met’ ile vatandaşlık görevini yapmaya gelen Berk Tunç, kabine girerken “Met”i sandık görevlilerine emanet etti. Görevlilerin kucağında sahibinin oy kullanmasını bekleyen Met’e sandık görevlileri ilgi gösterdi. Met sahibinin oyunu kullanmasının ardından onun kucağında uzaklaştı.
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