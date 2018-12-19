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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sarıyer’de belediye köprüyü yıkınca onlarca araç otoparkta mahsur kaldı

Sarıyer’de belediye köprüyü yıkınca onlarca araç otoparkta mahsur kaldı

Otoparkta bulunan araçlar

Mahsur Kaldı Dere Yatağı 

-Vatandaşla röportaj
-Dere yatağından alınan künkler
-Dereden detay

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Sarıyer Belediyesi, selin zarar verdiği köprüyü yıkınca vatandaşların otomobilleri parkta mahsur kaldı. Yıkımın habersiz gerçekleştiğini belirten vatandaşlar duruma tepki gösterdi. İstanbul’da etkili olan yağış beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Sarıyer, Ayazağa’da derenin taşmasıyla kanal köprüsünün bir kısmı zarar gördü. Zarar gören köprü yeniden yapılmak üzere belediye çalışanları tarafından yıkıldı. Ancak yıkımdan haberdar olmayan vatandaşların araçları otoparkta mahsur kaldı. Araçlarını almaya gelen vatandaşlar köprünün yıkıldığını görünce şok oldu. Otomobilinin otoparkta mahsur kaldığını belirten Uğur Kazdağ, ’’İçeride arabalarımız var, çıkaramıyoruz. Belediye dere yatağını açmak için künkleri kaldırmış. Bu künkleri mahalleli olarak biz koymuştuk. Daha önce defalarca belediye başvurduk ancak burayla ilgilenmediler. Kendiniz yapın diye bizi gönderdiler. Mülk sahibiyim ben. Köprüyü yıkmışlar. Araçlar içeride kalmış. Çıkacak başkada bir yolları yok. Acil bir çözüm üretmeliler. Evlerine gitmek için bu yolu kullananlar var’’ diyerek belediye yetkililerine tepki gösterdi. Dere yatağında bulunan köprünün yıkılmasıyla evlerine gitmek için gelen vatandaşların yoldan geri döndüğü görüldü.

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