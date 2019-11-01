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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Sarıyer’de başlayan kovalamaca Ümraniye’de sonlandı

Sarıyer’de başlayan kovalamaca Ümraniye’de sonlandı

Araç

Polis Polis Merkezi Akalan Kaçış 

-Bina
-Etraftaki kişiler

( İSTANBUL )- Ümraniye’ye kadar polisten kaçan şahıs girdiği evde yakalandı İSTANBUL

- Sarıyer’de polislerden kaçan şüpheli şahsın kaçışı Ümraniye’de sonlandı. Şahıs girdiği evde polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Sarıyer’de kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın polislerden kaçmasıyla kovalamaca başladı.
Aracıyla kaçarak polisleri peşine takan şahıs Ümraniye Huzur Mahallesine kadar geldi. Ferdi Sokak üzerinde bulunan bir binaya giren şahıs, burada bir eve girerek polislerden saklanmaya çalıştı. Bina ve çevresinde güvenlik önlemleri alan polis, şahsı girdiği evde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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