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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Sarıyer'de 32 katlı binada yangın - İSTANBUL Video

Sarıyer'de 32 katlı binada yangın - İSTANBUL Video

- Dış cepheden yükselen alevler - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları - Ekiplerin 22 ve 25. kattaki ofislerin camını kırarak pencereden çalışmalarını sürdürmesiSarıyer'de 32 katlı binada yangın - Dış cephedeki aydınlatma kablosundan çıkan yangın söndürüldüİSTANBUL (AA) - Sarıyer'de 32 katlı binanın dış cephesindeki aydınlatma kablosundan çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Maslak Mahallesi Bilim Sokak'ta içinde ofislerin bulunduğu binanın dış cephesinde bulunan aydınlatma kablosu, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
En alt kattan başlayan ve dış cephe boyunca üst katlara doğru ilerleyen yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.Üst katlara itfaiye merdiveniyle müdahale etmekte yetersiz kalan ekipler, 22 ve 25. kattaki ofislerin camını kırarak pencereden çalışmalarını sürdürdü.İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.Binanın dış cephesinde hasar oluştu.

İtfaiye Merdiveni Yükselen 

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