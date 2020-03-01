Sarıyer’de 3 halk otobüsü ve motosikletin karıştığı feci kamerada

-Otobüsün gelmesi

-Motosiklete çarpması

-Motosikleti altına alması

-Sürücünün kaldırıma fırlaması

-Ayağa kalkması

-Vatandaşların gelmesi

-Otobüsün diğer otobüslere çarpması

-arşiv görüntüler



( İSTANBUL -ÖZEL)- Motosikleti otobüsün altında kalan sürücü dehşeti yaşadı İSTANBUL



- Sarıyer'de üç halk otobüsü işe motosikletin karıştığı ve 3 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Motosikleti otobüsün altında kalan sürücü dehşeti yaşadı. Sarıyer Ayazağa 125. Sokak üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre, ters istikametlerde seyir halinde olan iki halk otobüsü, yan yana geldiği sırada yasak park nedeniyle geçiş yapamadı. O esnada Ayazağa istikametine giden halk otobüsü manevra için hamle yaptığı sırada, Sarıyer istikametine giden bir başka halk otobüsü sürücüsü ise direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde bulunan halk otobüsüne çarptı. Bu sırada otobüsün yanından geçmeye çalışan sürücünün motosikleti ise kaza yapan iki halk otobüsünün arasında kalarak sıkıştı. Kaza sonucu yaralanan 3 kişi vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Otobüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu Görüntülerde, kontrolden çıkan halk otobüsü yanında seyreden motosikletliye çarpıyor. Motosiklet otobüsün altına girerken, sürücü ise kaldırıma fırlıyor. Otobüsün altında kalmaktan kıl payı kurtulan sürücü, bir anda ayağa kalkıyor. Vatandaşlar sürücüye yardım ediyor. Otobüs öndeki otobüslere çarparak durabiliyor. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



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