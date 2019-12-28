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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sarıyer Çayırbaşı Tüneli girişindeki istinat duvarı yıkıldı: yol trafiğe kapatıldı

Sarıyer Çayırbaşı Tüneli girişindeki istinat duvarı yıkıldı: yol trafiğe kapatıldı

Caddeden görüntü

Polis İstinat Duvarı Aşırı Yağış Toprak Kayması Polis Ekipleri 

-Yıkılan duvardan görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Toprakla dolan cadde, temizleme çalışmalarının ardından normale döndü İSTANBUL

- Sarıyer Çayırbaşı Tünelinde akşam saatlerinde başlayan aşırı yağış sonrası cadde kenarında bulunan istinat duvarı yıkıldı. İstinat duvarının yıkılmasıyla birlikte yaşanan toprak kayması nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Yol belediye ekiplerinin temizleme çalışmaları sonucu yeniden trafiğe açıldı. Olay, saat 20.30 sıralarında Sarıyer Çayırbaşı Tüneli Maslak istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan aşırı yağış nedeniyle yol kenarında bulunan istinat duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılmasıyla birlikte yaşanan toprak kayması nedeniyle cadde toprak altında kalırken, bir araçta zarar gördü. Yolda bulunan sürücüler, istinat duvarının yıkıldığını görünce durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri toprak olan yolda güvenli bir şekilde çalışmalar yapılması için, Maslak yönünde giden trafiğe kapattı. Ekiplerin yıkılan istinat duvarını ve yoldaki toprakları kaldırmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
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