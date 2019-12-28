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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sarıyer Çayırbaşı Tüneli girişinde istinat duvarı yıkılma anı kamerada

Sarıyer Çayırbaşı Tüneli girişinde istinat duvarı yıkılma anı kamerada

İstinat duvarının yıkılma anı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Güvenlik Kamerası İstinat Duvarı Aşırı Yağış Toprak Kayması 


- Sarıyer’de aşırı yağış sonrası Çayırbaşı Tüneli girişindeki istinat duvarı yıkıldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sarıyer Çayırbaşı Tüneli Maslak istikametinde bulanan istinat duvarı saat 20.30 sıralarında aşırı yağış nedeniyle yıkılmış ve yaşanan toprak kayması nedeniyle bir araç zarar görmüş ve caddenin toprakla dolması nedeniyle cadde trafiğe kapatılmıştı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından caddedeki toprağın kaldırılmasıyla birlikte caddedeki trafik normale döndü. Aşırı yağış nedeniyle istinat duvarının yıkıldığı o anların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, trafik akışının olduğu caddenin kenarında bulunan istinat duvarının yıkıldığı, bir aracında zarar gördüğü ve caddedeki araçların son anda durduğu görülüyor.
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