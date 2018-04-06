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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Sarıoğlan'da öldürülen baba ve oğlunun cenazesi defnedildi - KAYSERİ

Sarıoğlan'da öldürülen baba ve oğlunun cenazesi defnedildi - KAYSERİ

- Kayseri 'de baba ve oğlunun öldürülmesi - Hunat Camii görüntü - Cenaze namazından görüntü - Detay görüntü - Cenazelerin cenaze aracına taşınmasından görüntüGÜNCELLEME - Kayseri 'de baba ve oğlunun öldürülmesi - Sarıoğlan ilçesinde öldürülen baba ve 12 yaşındaki çocuğunun cenazeleri defnedildiCENAZE TÖRENİ EKLENDİKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Sarıoğlan ilçesinde av tüfeğiyle öldürülen baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi.
Alamettin Mahallesi'nde park halindeki 38 NV 274 plakalı otomobilde cansız bedenleri bulunan Bülent (35) ve oğlu Yusuf Can Aslan'ı (12) av tüfeğiyle öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Soner S'nin jandarmadaki işlemleri tamamladı.Sarıoğlan Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Bülent ve oğlu Yusuf Can Aslan'ın (12) cenazesi il merkezindeki Hunat Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Gesi - İldem Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine ailenin yakınları katıldı.
Soner S'nin, daha önce Bülent Aslan'ın ağabeyi tarafından darbedildiği öğrenildi.Zanlının, cinayetin ardından Bülent Aslan'ın oğlunu da şahit bırakmamak için öldürdüğü öne sürüldü.

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