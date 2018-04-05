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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sarıoğlan'da baba ve 12 yaşındaki oğlu öldürüldü - KAYSERİ

Sarıoğlan'da baba ve 12 yaşındaki oğlu öldürüldü - KAYSERİ

- Kayseri 'de baba ve 12 yaşındaki oğlu öldürüldü - Alamettin Mahallesi'ndeki olay yerinden detaylar - Cenazelerin hastane morguna taşınması Kayseri 'de baba ve 12 yaşındaki oğlu öldürüldü - Sarıoğlan ilçesinde baba ve oğlu otomobilde av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulunduKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Sarıoğlan ilçesinde baba ve 12 yaşındaki oğlu, otomobilde av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulundu.Alınan bilgiye göre, Alamettin Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, park halindeki 38 NV 274 plakalı araçtan şüphelenerek incelemek istedi. Ekipler, otomobilde biri çocuk iki kişinin cansız bedenlerini buldu.Av tüfeğiyle öldürüldükleri belirlenen kişilerin Bülent (35) ve oğlu Yusuf Can Aslan (12) olduğu tespit edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.Baba ve oğlunun katil zanlısı olarak köyde çobanlık yapan Soner S. gözaltına alındı.Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Hastane Jandarma Güvenlik Önlemi Oğlan Katil Zanlısı 

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