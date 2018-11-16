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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Sarılmanın hoşgörü olduğunu böyle anlattılar...Gencin etrafını köpeklerin de sarması dikkat çekti Haberi

Sarılmanın hoşgörü olduğunu böyle anlattılar...Gencin etrafını köpeklerin de sarması dikkat çekti Haberi

Gencin dikilirken görüntüsü

Köpek Gesi İlginç Görüntü 

-Vatandaşların yazıyı okuması
-Vatandaşların sarılması
-Köpeklerin gence sarılmaya çalışması
-Gencin konuşması
-detay

( DÜZCE ) - Dünya Hoşgörü Günü'nde bir genç gözlerini bağladı, üzerine yazdığı pankartla hoşgörüye dikkat çekti - Yazıyı görenler önce okudu, sonra gence sarıldı DÜZCE

- Dünya Hoşgörü Günü'ne dikkat çekmek isteyen genç gözlerini bağladı, üzerine “Bugün Hoşgörü Günü. Hoşgörü sarılmaktan başlar” diyerek pankart astı ve kollarını açtı. Yazıyı görenler önce okudu, sonra gence sarıldılar. Hoşgörü Günü dünyanın çeşitli yerlerinde etkinliklerle kutlanıyor. Düzce Tiyatro Bodrum Kat oyuncularından Veli Ekber Bayrak da Dünya Hoşgörü Günü'ne dikkat çekmek için ilginç bir etkinliğe imza attı. Gözlerini bağlayan ve üzerinde “Bugün Hoşgörü Günü. Hoşgörü sarılmaktan başlar. Dünya Hoşgörü Gününüz kutlu olsun” yazılı bir döviz asan genç, İstanbul Caddesi'nde kollarını açarak beklemeye başladı.
İlk etapta insanlar gencin ne yaptığını anlamaya çalıştılar. Bazı insanlar ise gencin üzerindeki yazıyı okur okumaz gence sarıldılar. Gencin dikildiği alanın çevresinde bulunan köpekler de ilginç görüntü oluşturdular. Sokak köpekleri hoşgörünün ve sevginin en anlamlı göstergesini yaparak bir anda gencin etrafını sararak ona adeta sarılmak ister gibi üzerine atladılar. Tiyatro Bodrum Kat oyuncusu Veli Ekber Bayrak, bugünün dünya hoşgörü günü olduğunu belirterek, “Burada insanlara sevgi dağıtmaya geldik. Savaşmayın sarılın. İnsanlarımız da beklediğimiz gibi hoşgörülü. Bu da Türk halkının özelliği” diye konuştu.

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