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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Sarılma bahanesiyle hasta kadını soydular

Sarılma bahanesiyle hasta kadını soydular

Zanlıların hastanede gezmesi

Yaşlı Kadın Sarılar Güvenlik Kamerası En Yaşlı Kadın Cep Telefonu 

-Vatandaşları izlemesi
-Zanlıların emniyetten çıkartılması
-Adliyeye götürülmesi

( ADANA )- Adana'da hastaneye giden yaşlı kadına sarılarak cep telefonunu ve 450 lira parasını çalan iki zanlı tutuklandı ADANA

- Adana'da bir hastaneye giden yaşlı kadına sarılarak cep telefonunu ve 450 lira parasını çalan iki zanlı tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Hatice Akın adlı yaşlı kadın, rahatsızlığı nedeniyle Seyhan Devlet Hastanesine geldi. Kadın muayene olmak için sırasına beklerken yanına gelen Adnan Al Ali (40) isimli kişi ona sarılarak "Sen nerelerdesin uzun süredir görmüyorum ne yapıyorsun" dedi.
Bu arada yanındaki Ahmed Kasım (48) isimli şahıs da perdeleme yaptı. Kadın ne olduğunu anlayamadan zanlı kadının cebindeki cep telefonunu ve 450 lira parasını aldı. Bu arada yaşlı kadın şahsı iterek, "Sen kimsin ben seni tanımıyorum" diye tepki verdi. Bunun üzerine zanlı geri çekilip, "Ben seni bir akrabama benzettim kusura bakmayın" diyerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşlı kadın bir süre sonra cep telefonu ve parasının olmadığını fark edince hemen polise başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şikayet üzerine geldikleri hastanede güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Zanlıların hastane koridorlarında gezip hastaları takip ettikleri de belirlendi. Yaşlı kadın da görüntülerden kendisini soyanları tespit etti. Bu tespitin ardından polis zanlıları yakaladı. Zanlılar suçlarını itiraf ederken benzer suçlardan kayıtları olduğu, Gaziantep'ten Adana'ya taksiyle geldikleri öğrenildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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