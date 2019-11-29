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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Sarıkamış’ta zincirleme trafik kazası: 20 yaralı İzle

Sarıkamış’ta zincirleme trafik kazası: 20 yaralı İzle

olay yerinden görüntü

Trafik Kazası Gesi Sağlık Ekipleri 

-araçlardan görüntü
-sağlık ekipleri
-detaylar

( KARS )- Yoğun sis kazaya neden oldu 6 araç birbirine girdi KARS

- Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yoğun sis beraberinde trafik kazalarına neden oldu. Sarıkamış-Kars karayolu Asbuğa Köyü yol ayrımı bölgesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır toplam 20 kişi yaralandı. Kaza sonrası kurtarma ekipleri ve 112 sağlık ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürürken ilk belirlemelere göre kazada Ümit Yıldız, Gerdan Ubiç, Yaşar Ayboğan, Alican Arslan, Atilla Salkın Ve Helin Yılan yaralandı.
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