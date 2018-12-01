Sarıkamış’ta yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi Video

-Vatandaşın konuşması

-Sis ve Sarıkamış'tan genel ve detay görüntüler



( KARS -ÖZEL) KARS



- Sarıkamış’ta sabaha doğru etkili olan sis, görüş mesafesini zaman zaman 5 metreye düşürdü. Sarıkamış’ta sabaha doğru soğuk hava ve sis etkili oldu. Yoğun sis dolayısıyla zaman zaman görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, sürücüleri de zor anlar yaşadı. Kent merkezinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkilerken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

