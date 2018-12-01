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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sarıkamış’ta yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi Video

Sarıkamış’ta yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi Video

Sis ve caddelerden genel ve detay görüntüler

-Vatandaşın konuşması
-Sis ve Sarıkamış'tan genel ve detay görüntüler

( KARS -ÖZEL) KARS

- Sarıkamış’ta sabaha doğru etkili olan sis, görüş mesafesini zaman zaman 5 metreye düşürdü. Sarıkamış’ta sabaha doğru soğuk hava ve sis etkili oldu. Yoğun sis dolayısıyla zaman zaman görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, sürücüleri de zor anlar yaşadı. Kent merkezinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkilerken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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