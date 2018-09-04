Sarıkamış’ta trafik kazası: 2 yaralı

-Vatandaş detayları ve kaza yapan araçların çekilmesi

-Trafik polisi

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--açık isimler-

-Semihcan Demircioğlu

-Hetem Yıldız



( KARS ) KARS



- Kars’ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde TOKİ kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe istikametine gelen Hetem Y. yönetimindeki 36 SD 672 plakalı otomobil, TOKİ bölgesine gitmekte olan Semihcan D. yönetiminde 38 ZN 875 plakalı araç ile kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kazada yaralananlar Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıların biri Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

