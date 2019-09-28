Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sarıkamış'ta orman yangını - KARS

Sarıkamış'ta orman yangını - KARS

- Sarıkamış'ta orman yangını - Köylü vatandaşların müdahalesiSarıkamış'ta orman yangınıKARS (AA) - Kars Sarıkamış ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Karakurt ormanlık alanının Hırsız Pınarı mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Köylülerin ihbarı üzerine Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne ait arozöz ve su tankerleri olay yerine sevk edildi.Orman işletme personeli ile köylü vatandaşların müdahalesiyle yangın, 3 saat içerisinde söndürüldü.Yangında, yaklaşık 3 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Bild Ormanlı Orman Yangını 

İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Akardan Bordo Berelilere ZiyaretAkardan Bordo Berelilere Ziyaret
İstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflarİstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflar
Çevik Kuvvet Servisine Bombalı SaldırıÇevik Kuvvet Servisine Bombalı Saldırı
ABDli Türkler Otelin Önüne Akın EttiABDli Türkler Otelin Önüne Akın Etti
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı