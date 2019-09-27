Sarıkamış’ta obsidyen ocağına yoğun ilgi İzle

-Ocağa gelen vatandaşların taş toplaması detaylar

-Rabia İnan isimli vatandaşın konuşması

-Osidyen Ocağı'ndan genel ve detay görüntüler



( KARS ) KARS



- Sarıkamış'ta Allahuekber Dağları ile çevresindeki volkanik dağların patlaması ve aniden soğuması üzerine oluşan obsidyen ocakları vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Türkiye'nin obsidyen yataklarının yüzde 70'inin bulunduğu Sarıkamış'a gelen soluğu opsidyen ocaklarında alınıyor. Sarıkamış-Karakurt Yolu üzerinde bulunan obsidyen ocağına gelen vatandaşlar, hem parlayan obsidyen taşlarınından topladı, hem de ocağın fotoğraflarını çekti. Sarıkamış’ta bulunan atölyelerde işlenerek, yüzük, küpe, tespih ve çeşitli aksesuar olarak yapılarak piyasaya sürülen obsidyen taşları, ilçe ekonomisinde de önemli katkı sağlıyor. Sarıkamış’ta obsidyen taşını çok merak ettiğini ve obsidyen ocağına geldiğini ifade eden Rabia İnan, “Malatya’dan geldim Sarıkamış’a, burada obsidyen taşının meşhur, ünlü olduğunu söylediler. Daha önce hiç duymamıştım. Bende ham maddesinin çıkarıldığı ocağı görmek istedim. Çok güzel, çok bol burada, kıymetli bir taşın Türkiye çapında niye değer görmediğini anlamadım. Çok eğerli, takı, yüzük, kolye, her şey yapılıyor. Tespih yapılıyor. Hem çok değerli, elinize aldığınızda bile ne adar iyi bir taş olduğunu anlıyorsunuz. Gelip görülmesi gerekiyor” dedi.

Malatya’dan Sarıkamış’a gezmeye gelen İnan ailesi, özellikle obsidyen ocağını gezdi. Burada obsidyen taşlarından toplayan aile, taşlarının Erzurum Oltu Taşı’ndan daha güzel olduğunu ve işlenerek piyasa sürülmesi gerektiğini kaydettiler. Sarıkamış’ta ocaklardan çıkarılan obsidyen taşları, gümüşe işlenerek yüzük, küpe, bileklik, tespih, kolye olarak piyasa sürülüyor.

