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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sarıkamış'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - KARS

Sarıkamış'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - KARS

- Sarıkamış'ta minibüs ile otomobil çarpıştı - 3 yaralı - Yağmur ve dolu yağışının etkili olduğu alanlar - Minibüs ile otomobil çarpışması - Kaza yerinden görüntüler Kars 'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Sarıkamış ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldıKARS (AA) - Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Ömer Kocaman idaresindeki 61 AC 705 plakalı minibüs, Kars - Erzurum karayolu Keklik Vadisi mevkisinde, Celal Yıldırım'ın kullandığı 31 YL 838 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, otomobildeki Zilan Yıldırım ile minibüs sürücü ve Gültekin Kocaman yaralandı.Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Hastane Trafik Kazası Bild Dolu Yağışı 

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