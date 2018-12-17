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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sarıkamış’ta kayak keyfi havadan görüntülendi Haberi

Sarıkamış’ta kayak keyfi havadan görüntülendi Haberi

Kayak Merkezi'de kayanlardan genel ve detay görüntü (drone)

Uzunlu Kar Kalınlığı Hereke Kayak Tutkunları 

-Kayanlardan detay görüntü
-Kayak sever Serdar Zincirkıran'ın konuşması
-Kayan vatandaşlardan detaylar
-Otel İşletmecisi Gülsüm Gemalmaz'ın konuşması

( KARS ) KARS

- Türkiye’nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan ve kar kalınlığı 70 santimetreye ulaşan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Tesisleri’nde yoğunluk yaşandı. Kristal kar kalitesiyle sarıçam ormanları arasında uzun kayak pistleriyle kayak tutkunlarının gözdesi haline gelen Cıbıltepe’ye, Türkiye’nin farklı illerinden gelen vatandaşlar, snowboard yaptı, kayak ve kızak kaydı. Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde kaymanın ayrıcalık olduğunu ifade eden kayak sever Serdar Zincirkıran, “Pistler şuanda harika, Tüm herekesi Sarıkamış’a bekliyoruz. Bütün pistler açık, ezilmiş halde, harika kristal karın olduğu yer. Tüm herkesi Sarıkamış’a bekliyoruz” dedi.
Türkiye’nin en güzel kayak merkezlerinden birisinin Sarıkamış olduğuna dikkat çeken Habitat Otel işletmecisi Gülsüm Gemalmaz, “Muheşem kar, muhteşem ilgi, çok güzel bir katılım var, ilgi var. Krisal karlar üzerinde kaymak ayrıcalık” diye konuştu.
Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde toplam uzunlukları 25 kilometreyi bulan 8 slalom, bir snowboard pisti ve saatte bin 200 kişi kapasiteli 4 telesiyej hizmet veriyor. (IÇ-AA)
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