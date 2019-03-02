Sarıkamış’ta karda kaşar yuvarlamaca yarışmasında kaşar kapmak için birbirini ezdiler

-Yuvarlanan kaşarın peşine koşan yarışmacılardan detaylar

-Kadınların kaşar yakalama yarışı detayları

-Yarışması Kazanan Sara Koyuncu'nun konuşması



( KARS ) KARS



- Sarıkamış 5’incisi düzenlenen 'Kış Oyunları Festivali'nde düzenlenen kaşar yuvarlama yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. Karda kaşar yuvarlama oyununa katılan kayak yarımacılar, 15 kiloluk 3 kaşarı tutabilmek için yoğun çaba sarf etti. Kadınlar ve erkekler olarak iki kategoride yapılan yarışmalarda yaklaşık 30 kişi başlama düdüğü ile birlikte yuvarlanan kaşara hücum etti. Yarışın başlamasıyla kar üzerinde yuvarlanan kaşarları yakalamak üzere yarışmacılar, kıyasıya mücadele etti. Yarışmacılar kaşarın üzerine atlarken, kucağına aldığı kaşarla birlikte yuvarlanmaya başladı.

Yarışı erkeklerde Baran Alkan, kadınlarda ise Sara Koyuncu kazandı. Kadınlarda kaşarı düşe kalka kazanan Sara Koyuncu, “Heyecanlıydım, biriz üşüdüm, ısınmak için halay çektik. Kazandım mutluyum. Anneme ve arkadaşlarıma hediye edeceğim” dedi.

“Belki satarım” Kazandığı kaşarın değerinin 600 lira olduğunu öğrenen Sara Koyuncu, “600 liraymış, değerini öğrendim. Belki satarım. Çocukların elinden almaya çalıştım, mutluyum” diye konuştu.

Kaşar kapma yarışmasının şampiyonlarına kaptıkları kaşar hediye edildi. Sarıkamış 5. Kış Oyunları Festivali akşamda Kutsi konseriyle devam edecek.

