Sarıkamış’ta kar yağışı etkisini sürdürüyor İzle

-esnafın kar küremesi

-seyir halindeki araçlardan görüntüler

-karla kaplı heykelden

-Sarıkamıştan karlı görüntüler



( KARS ) KARS



- Kars ve Sarıkamış’ta beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı.

Sarıçam ormanları ve kristal kar özelliğiyle Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış’a yağmaya başlayan kar vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.



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