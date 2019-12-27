Sarıkamış’ta kar yağışı etkisini sürdürüyor İzle

-esnafın kar küremesi -seyir halindeki araçlardan görüntüler -karla kaplı heykelden -Sarıkamıştan karlı görüntüler
( KARS ) KARS
- Kars ve Sarıkamış’ta beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Sarıçam ormanları ve kristal kar özelliğiyle Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış’a yağmaya başlayan kar vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.
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