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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Sarıkamış’ta kar yağışı etkisini sürdürüyor İzle

Sarıkamış’ta kar yağışı etkisini sürdürüyor İzle

öğrencilerin okula gitmesi

Öğrenciler Kar Yağışı 

-esnafın kar küremesi
-seyir halindeki araçlardan görüntüler
-karla kaplı heykelden
-Sarıkamıştan karlı görüntüler

( KARS ) KARS

- Kars ve Sarıkamış’ta beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı.
Sarıçam ormanları ve kristal kar özelliğiyle Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış’a yağmaya başlayan kar vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.
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