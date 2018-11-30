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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Sarıkamış'ta kar yağışı başladı - KARS İzle

Sarıkamış'ta kar yağışı başladı - KARS İzle

- Karın yağdığı ağaç manzaraları - Yolda yürüyen insanlar - Trafikte seyreden araçlar - Kedilerin cam önünde duruşu - Bir tilkinin şehir merkezindeki evin çatısında dolaşmasıSarıkamış'ta kar yağışı başladı Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava, sabahın erken saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.Ülkedeki en yüksek yerleşim merkezlerinden olan ilçede sabah saatlerde okula giden öğrenciler okullarına giderken kar yağışı nedeniyle güçlük yaşadı.Sarıçam ormanlarının beyaza büründüğü ilçenin İnönü Mahallesi'ndeki bir evin çatısında dolaşan tilki de dikkati çekti.

Kullar Öğrenciler Kar Yağışı Irak 

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