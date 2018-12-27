Sarıkamış'ta kar - KARS

- Karlı yollarda yürüyen insanlar - Kar temizlemesi yapan vatandaşlar - Kar küreyen iş makineleri - Vatandaşların kısa konuşmaları - Kızak kayan çocuklar - Vatandaşların açıklamaları - Kars Kars 'ta da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezine bağlı 1, ilçelerden Akyaka'da 3, Arpaçay'da 6, Sarıkamış'ta 38, Susuz'da 6 köy yolu olmak üzere 54 köy yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor.İl Özel İdaresi ekiplerinin köy yollarını ulaşıma açmak için karla mücadele ettiği şehirde Kars Belediyesi ekipleri de yol ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı.Yollardaki bazı sürücülerin de buzlanma ve kar sebebiyle güçlük yaşadığı kentte, okulların tatil olmasını fırsat bilen bazı çocuklar da kar topu oynayıp eğlenceli anlar yaşadı.