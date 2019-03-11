Sarıkamış’ta kaçak avcılar suçüstü yakalandı Haberi



- Kars’ta, kaçak avlanan ve yanında canlı mühre bulunduran iki kişi yakalandı. Sarıkamış Karakurt Jandarma Komutanlığı’nca yürütülen yol kontrolünde durumlarından şüphelenilen bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada, araçta 2 tanesi canlı mühre olarak kullanılan 4 kafes içerisinde 10 canlı kınalı keklik ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, durum Kars Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bildirildi.

Olay yerine intikal eden Kars Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kınalı kekliklere el koyarak muhafaza altına aldı. Kars Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce kaçak avlanan ve suçüstü yakalanan şüphe 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü’ne getirilen kınalı kekliklerin gerekli tedavileri yapıldıktan sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.

