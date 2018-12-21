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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Sarıkamış’ta doğaya yem bırakıldı

Sarıkamış’ta doğaya yem bırakıldı

DKMP Kars Şube Müdürlüğü'nce doğa yem bırakılması

Çatışma Ormanlı Hayvan Irak 

-DKMP Şube Müdürü Murat Doğanay'ın konuşması
-detay görüntüler

( KARS ) KARS

- Kışın hüküm sürdüğü Kars’ta yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğü, Kars İl Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıkamış ormanlarında yaban hayvanları için doğa yem bırakılıyor. DKMP Kars Şube Müdürü Murat Doğanay’ın da eşlik ettiği etkinlikte ekipler, Sarıkamış ormanlarında yaban hayvanların yoğun bulunduğu bölgede yemleme yaptı. Her tarafın karla kapandığı Kars’ta Murat Doğanay ve ekibi belirli noktalara yem bırakarak yaban hayvanlarının yiyecek sıkıntısının önüne geçti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars İl Şube Müdürü Murat Doğanay, hayvanlarını kendi tabiatlarında tutmak için yemleme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Doğanay, "Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kars İl Şube Müdürlüğü olarak bu ormanlık alanda, içerisinde yaşayan yaban hayvanlarını, bugün haliyle gelecek kuşaklara bırakmak için her türlü tedbiri alma durumundayız. Bu yaban hayvanları olumsuz kış şartlarında ormanda besin bulmakta zorlanmakta ve hemen yanımızdaki Sarıkamış ilçe merkezine inerek, insan hayvan çatışması zaman zaman oluşmakta. İşte bunların önüne geçmek için yaban hayvanlarını buralarda tutmak onları kendi tabiatında yaşamaya çalışmasını sağlıyoruz" dedi.
Öte yandan Çevre Orman ve Su İşleri Müdürlüğü Doğa Koruma Milli Parklar Kars İl Şube Müdürlüğü ekiplerince, etçil hayvanlar için et ve sakatat bırakılırken, yaban kuşları için de arpa, buğday bırakıldı.
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