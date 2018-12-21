Sarıkamış’ta caddelerde yiyecek arayan yavru ayı kamerada Video

-Ayının yiyecek araması detaylar

-Vatandaşların ayıya yiyecek bırakması genel ve detay görüntüler



( KARS )- Sarıkamış’ta caddelerde yiyecek arayan yavru ayı ilgi odağı oldu- Vatandaşların ayı ile diyalogu ise dikkat çekti KARS



- Sarıkamış’ta kış uykusuna yatmayan yavru boz ayı, cadde ve sokaklarda yiyecek arıyor. Sarıçam Ormanları arasında yavan hayata da ev sahipliği yapan Sarıkamış’ta, kış uykusuna yatmayan yavru boz ayı ilçe merkezine indi. İlçe merkezinde yiyecek arayan boz ayı, vatandaşları umursamadan çöp konteynerlarını devirerek içerisinde yiyecek aradı. Yavru ayıyı caddede gören vatandaşlar ise cep telefonlarına sarıldı. Vatandaşların yavru ayıyla diyalogu ise hem güldürdü hem de düşündürdü. “Selfie çektiler, yiyecek bıraktılar” Sarıkamış merkezinde çöp kutularında yiyecek arayan yavru boz ayı, vatandaşları da heyecanlandırdı. Ayıya yaklaşmaya çalışan vatandaşlar, cep telefonlarıyla selfie çekerken, bazı vatandaşlar da evlerinden ayıya yiyecek taşıdı. Vatandaşların bıraktığı yiyecekleri yiyen yavru ayının, yaban hayatında annesinin yanındaymış gibi rahat harekeleri ise dikkat çekti. Sarıkamışlıların ilgi odağı olan yavru boz ayı karnını doyurduktan sonra bölgeden uzaklaştı. Yavru ayı ile vatandaşların ilginç diyalogları ise anbean cep telefonlarıyla kaydedildi. Vatandaşların ayı ile diyalogu hem güldürdü. Hem de düşündürdü.

