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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Sarıkamış'ta bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi havadan böyle görüntülendi Video

Sarıkamış'ta bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi havadan böyle görüntülendi Video

- Drone ile havadan çekilen görüntüler

Kar Kalınlığı Kar Örtüsü Kayak Merkezi Yabancı Turist Kar Yağışı 

-- Kayakçıyla röportaj
-- Cıbıltepe Kayak Merkezinde kayakçı yoğunluğu
-- Detay ve genel görüntüler

( KARS -ÖZEL)- Cıbıltepe kayakseverlerle dolup taştı- Kar ile kaplanan Sarıçam ormanları görsel şölen oluşturdu KARS

- Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, kayakseverlerle dolup taştı. Drone ile havadan görüntülenen kayak merkezinde sarıçam ormanları adeta görsel şölen oluşturdu. Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Cıbıltepe'de son yağışlar ile kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Bölgenin yeterli kar yağışı alması dolayısıyla 2018-2019 kayak sezonu geçtiğimiz Cumartesi günü açıldı. Sezonun açılmasıyla birlikte kayak merkezinde hafta içerisinde de yoğunluk yaşandı. Cıbıltepe Kayak Merkezi, kayakseverlerle dolup taştı. Kayak ve kızak keyfi yaşayan vatandaşlar, Sarıkamış'ın, gökyüzünün mavisi, sarıçam ormanlarının yeşili ve kristal kar örtüsüyle bütünleşen tarihi kültürü ve eşsiz doğasıyla dünyanın ve Türkiye'nin cennet köşelerinden birisi olduğunu belirtti.
Drone ile havadan görüntülenen Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde sarıçam ormanları adeta görsel şölen oluşturdu. Cıbıltepe, toplam uzunlukları 25 kilometreyi bulan 8 slalom, 1 snowboard pisti ile kayakseverlere hizmet veriyor.
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