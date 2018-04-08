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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Sarıkamış’ta binanın çatısında çıkan yangın korkuya neden oldu

Sarıkamış’ta binanın çatısında çıkan yangın korkuya neden oldu

Binanın üst katını saran alevler

Çatı Katı Tahkikat Bild Trol 

-Bir vatandaşın konuşması
-İtfaiyenin müdahalesi
-Vatandaş detayları

( KARS -HD) KARS

- Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki işyerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Şehit Kemal Mutlu Caddesindeki Casim Cihangir ait binanın üst ve çatı katında yangın çıktı. Alevlerin görülmesi üzerine durum itfaiyeye bildirildi.
4 katlı binanın çatı katından çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber vermesi üzerine yangına Sarıkamış Belediyesi İtfaiyesi müdahale etti. Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma ile yangını kontrol altına alarak etrafa yayılmadan söndürdü. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.
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