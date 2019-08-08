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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sarıkamış’ta ayının saldırdığı genç kayalıktan düştü

Sarıkamış’ta ayının saldırdığı genç kayalıktan düştü

Uçuruma düşen gence vatandaşların yardım etmesi

Tahkikat Jandarma Kayalı Sağlık Ekipleri Saldırı 

-gencin ambulansa taşınması detaylar

( KARS ) KARS

- Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hayvan otlatan bir kişiye ayı saldırdı. Ayının saldırdığı genç uçuruma düştü. Edinilen bilgilere göre, Sarıkamış Karakurt Bölgesi’nde kayalık alanda hayvanlarını otlatan Erdi Çelik, hayvanlarını otlattığı sırada karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı. Ayının saldırdığı genç uçuruma düştü. Olayı gören Karakurt Barajı çalışanları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen iş makineleriyle baraj şantiyesi çalışanları yaralı gencin yanına çıktı. Bölgeye genel JAK ekipleri yaralı genci düştüğü yerden aşağı indirerek ambulansa taşıdı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Erdi Çelik, daha sonra Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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