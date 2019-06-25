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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Sarıkamış’ta ayı inşaat bekçisini çıldırttı; “Hele bak, hele hiç beni takıyor mu?”

Sarıkamış’ta ayı inşaat bekçisini çıldırttı; “Hele bak, hele hiç beni takıyor mu?”

Çadıra dadadan ayıdan genel ve detaylar

Kamera Cep Telefonu 

-bekçinin ayı ile diyaloğu genel ve detay görüntüler

( KARS )-Karslı inşaat bekçisinin ayı ile ilginç diyaloğu kamerada KARS

- Kars’ın Sarıkamış İlçesi’nde bir inşaatın yemek çadırına dadanan boz ayı, inşaat bekçisini çileden çıkarttı. Bir türlü ayıyı çadırdan kovamayan inşaat bekçisi, “Hele bak hele, hiç beni takıyormu?” diye dert yandı. Sarıkamış’ta kent merkezinde insanlarla iç içe yaşayan boz ayılar, özellikle inşaat bekçilerinin korkulu rüyası oldu. Kayak merkezde telkesiyejlerin şantiyesine her sabah erken saaltlerde ve gece gelen boz ayı, yemek çadırına girerek karnını doyurmaya çalışıyor. Ayıyı bölgeden uzaklaştırmak isteyen inşaat bekçisi ise kılıktan kılığa giriyor. Bekçi önce “hoşt hoş” ‘pişşt pişt’ diye seslendi. Daha sonra “Ola, oğlum’ ‘ola heç kıpırdamır.’ ‘Nasıl edek’ , hoş, hoşt hoş!’ “Hele bak hele heç beni takıyormu?” diye ayıyı çadırdan çıkarma mücadelesi an be an arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bir süre sonra karnını doyuran ayı daha sonra çadırdan ayrıldı.
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