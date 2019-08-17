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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sarıkamış’ta araç motoruna giren kediler 4 saatte kurtarıldı İzle

Sarıkamış’ta araç motoruna giren kediler 4 saatte kurtarıldı İzle

Araç motorunda sıkışına yavru kediyi kurtarmak isteyen mahalle sakinlerinden detaylar

İsaf Sünnet Düğünü Yavru Kedi 

-Kedilerinin kurtarılması
-Faruk Erdoğdu isimli vatandaşın konuşması
-Kedilerden detay

( KARS ) KARS

- Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bir aracın motor kısmına giren yavru iki kedi, mahalle sakinleri tarafından yaklaşık 4 saat süren operasyon sonucu kurtarıldı. Sarıkamış’ın Erenler Mahallesi'nde gittiği sünnet düğününün önüne park ettiği ve kendisine ait aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Aracının kaportasını açarak sesin geldiği yere bakan Faruk Erdoğdu, motor kısmında yavru iki kedinin sıkışmış olduğunu gördü. Yavru kediyi kendi imkanıyla çıkarmaya çalışan Faruk Erdoğdu sonuç alamayınca kısa sürede olay yerine gelen mahalle sakinleri yaklaşık 4 saati bulan çalışma sonunda, yavru kediyi aracın motor kısmından çıkardı. Kediyi kurtarmak için büyük bir çaba sarf ettiğini dile getiren Faruk Erdoğdu mahalle sakinlerine teşekkür etti. Erdoğdu, “Sarıkamış’ta Erenler Mahallesinde sünnet düğününe katıldık. Düğünün bitişinde aracımızla düğün yerini terk ederken aracın motor kısına kedinin girdiğini fark ettik. Bütün düğüne katılan misafirlerle büyük bir çaba göstererek kediyi nihayet çıkararak kediyi kurtardık. Büyün duyarlı vatandaşlara teşekkür ederim” dedi.
Ekmek verilen yavru kediler, bir süre sonra gözden kayboldu.
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