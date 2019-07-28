Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Sarıkamış'ta ağaçlarda meyve bereketi - KARS

Sarıkamış'ta ağaçlarda meyve bereketi - KARS

- Meyve bahçesinden detaylar - Ağaç dalındaki meyvelerden detaylar - Meyve ağaçlarından görüntüler - Vatandaşlardan Hikmet Yılmaz'ın konuşması - Sarıkamış Ziraat Odası Başkan Yrdımcısı Nazım Öncü ile röportajSarıkamış'ta ağaçlarda meyve bereketiKARS (AA) - Türkiye'de kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde, hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla ağaçlar bol miktarda meyve tuttu.İlçede hava sıcaklıklarının artması dolayısıyla elma, armut, çilek, kiraz, vişne, erik ve dut ağaçları ilk kez bol ürün verdi.Sarıkamış Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Nazım Öncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meyve ağaçları için çok faydalı bir yaz mevsimi geçirdiklerini söyledi.

Önceki yıllarda iklim şartları dolayısıyla meyvelerin fazla yetişmediğini anlatan Öncü, "Bu sene aşırı sıcaklıklardan dolayı meyve ağaçları bol ürün verdi. Bütün bahçelerde meyve ağaçları şimdiye kadar görülmemiş şekilde meyve verdi. Neredeyse dallar kırılıyor. Demek ki memleketimiz sıcak olsa her türlü meyve yetişirmiş. İklim şartları el verse her şey olurmuş." diye konuştu.
Vatandaşlardan Hikmet Yılmaz da yıllar önce bahçesine ektiği elma, armut, kiraz, erik, dut ve vişne ağaçlarının ilk defa yenilebilir ürün verdiğini belirtti.

Muhabir Hava Sıcaklıkları Uttu Kış Mevsimi Yaz Mevsimi 

İlgili Foto Galeriler
Karda yürümenin püf noktalarıKarda yürümenin püf noktaları
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı