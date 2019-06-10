Sarıkamış’ta aç kalan yavru boz ayı çöpte yiyecek aradı Haberi



- Kars Sarıkamış ormanlarında yaşayan ayılar, yiyecek bulmakta güçlük çekip aç kalınca yerleşim yerlerine gelerek insanların atıklarının bulunduğu çöp konteynerlerini devirip yiyecek aradı. Doğal yaşamlarını bırakıp şehir merkezine kadar inen aç kalan ayılar son zamanlarda vatandaşlar tarafından tedirginlik oluşturdu. Gündüz gece fark etmeksizin şehir merkezine kadar gelen ayıların vatandaşlara zarar vermesinden korkan ilçe sakinleri bu duruma yetkililerin biran önce önlem alması için çağrıda bulundular. Binaların ışıklarının yanmasına rağmen konteynerleri devirerek atıklarla beslenen yavru boz ayı, daha sonra yine ormanlık alana döndü.

