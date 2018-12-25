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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Sarıkamış şehitleri anısına dağın zirvesine yürüdüler - OSMANİYE

Sarıkamış şehitleri anısına dağın zirvesine yürüdüler - OSMANİYE

- Odak üyelerinin zirve yürüyüşü - Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunmasıSarıkamış şehitleri anısına dağın zirvesine yürüdülerOSMANİYE (AA) - Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) üyeleri Sarıkamış şehitleri anısına Zorkun Yaylası'nın Keldaz zirvesine tırmandı.Kent merkezine 27 kilometre mesafede bulunan bin 500 rakımlı Zorkun Yaylası'nda buluşan doğaseverler buradan yağan kar altında Zorku Dağı'nın zirvesindeki Keldaz mevkisine doğru yürüdü.Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi.ODAK Başkanı Muhammet Doğan, yaptığı açıklamada, bütün şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.

Doğan, "Şehitlerimiz bizler için ülkemizin geleceği için İslam nuru sönmesin diyerek şehit oldular. Bizler de onları bu soğuk günde ilimizin en güzel yaylası olan Zorku’nun zirvesinde bulunan Keldaz'da dualarla andık, İstiklal Marşı'mızı gururla söyledik. Allah bütün şehitlerimizi rahmetiyle muamele eylesin." dedi.

Şehit Saygı Duruşu İslam Yağan 

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