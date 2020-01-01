Sarıkamış Kaymakamı Koşal, -15 Derecede Yılbaşı Gecesi uygulama noktasını ziyaret etti Video



- Kars Sarıkamış İlçe Kaymakamı Recep Koşal, 2019 yılının son günü 2020 yılının ilk gecesi, Sarıkamışlı vatandaşların huzuru ve güvenliği için gece boyunca görev başında olan emniyet ve jandarma personellerine ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında yol kontrol noktalarında durdurulan araçların yanlarına yaklaşarak vatandaşların yeni yıllarını kutlayarak sağlıklı ve huzurlu bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu.



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