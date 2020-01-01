Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sarıkamış Kaymakamı Koşal, -15 Derecede Yılbaşı Gecesi uygulama noktasını ziyaret etti Video

Sarıkamış Kaymakamı Koşal, -15 Derecede Yılbaşı Gecesi uygulama noktasını ziyaret etti Video

GÖRÜNTÜ WETRASNFERDEN GÖNDERİLDİ.

( KARS ) KARS

Kutlay Jandarma Yeni Yıl Trol 


- Kars Sarıkamış İlçe Kaymakamı Recep Koşal, 2019 yılının son günü 2020 yılının ilk gecesi, Sarıkamışlı vatandaşların huzuru ve güvenliği için gece boyunca görev başında olan emniyet ve jandarma personellerine ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında yol kontrol noktalarında durdurulan araçların yanlarına yaklaşarak vatandaşların yeni yıllarını kutlayarak sağlıklı ve huzurlu bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı