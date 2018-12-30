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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Sarıkamış Kayak Merkezi hafta sonu doldu taştı

Sarıkamış Kayak Merkezi hafta sonu doldu taştı

Sarıkamış Kayak Merkezi'nden görüntüler

Hafta Sonu Kış Turizmi Yabancı Turist Yılbaşı Yerli Turist 

-Kayakseverlerden görüntüler
-Röportaj
-Detaylar

( KARS ) KARS

- Son günlerde özellikle yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi kayak sevenlerin renkli görüntülerine sahne oldu. Gelen misafirler Sarıçam ağaçları arasında kristal kar üzerinde sevdikleriyle kaymanın keyfini çıkardı. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi, yerli ve yabancı kayak severlerle doldu, taştı. Yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Sarıkamış’ta hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Sarıkamış’taki yoğunluk zaman zaman da renkli görüntülere sahne oldu. Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kış turizminde ön plana çıkan Cıbıltepe Kayak Merkezi Türkiye’nin dört bir yanından gelen yerli turistlerin yanı sıra son dönemde yabancı turistlerinden ilgi göremeye başladı.
Kayak merkezindeki yoğunluk turizmcilerinde yüzünü güldürdü. Kayak merkezinde hizmet veren Habitat Otel İşletmecisi Kürşat Gemalmaz son zamanlarda yabancı misafirler ilgi gösterdiğini dile getirdi. Gemalmaz, “Yılbaşı öncesi son gün misafirlerimiz ile beraber çok güzel yılbaşı geçireceğiz. Tesislerimiz ful kapasite çalışıyor. Son günlerde özellikle yabancı misafirlerimiz Sarıkamış’a geliyor. Pistlerimizde yeterli kar var. Misafirlerimizi kristal kar üzerinde kayak yapmaya devam ediyoruz.” dedi.
İtalya’dan gelen misafirler Sarıkamış’ı ve kristal kar üzerinde kayak yaptıklarını ve Sarıkamış’ı çok beğendiklerini dile getirdi. Pistlerde yaklaşık 2 metre kar bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde toplam uzunlukları 25 kilometreyi bulan 8 slalom ile 1 snowboard pisti ve saatte bin 200 kişi taşıma kapasiteli 4 telesiyej hizmet veriyor.
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