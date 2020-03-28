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28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sarıkamış kar yağışıyla beyaza büründü - KARS

Sarıkamış kar yağışıyla beyaza büründü - KARS

- İlçeden kar manzaraları - Yolda yürüyen insanlar - Faruk Çelik'in konuşması - Çocukların kar topu oynaması - Çocuklarla röportajSarıkamış kar yağışıyla beyaza büründüKARS (AA) - Kars ’ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü ilçede, etkili olan kar her tarafı beyaza bürüdü. Yoğun kar dolayısıyla caddeler, çatılar, ağaçlar ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.İlçe sakinlerinden Faruk Çelik, mart ayında yoğun kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu belirterek, ”Bu mevsimde bu kadar fazla kar yağması çok enteresan. İlk kez böyle bir şeyle karşılaştık." dedi.
Kar yağışını fırsat bilen çocuklar kar topu oynamanın keyfini yaşadı.

Kar Topu Kar Manzaraları Kar Yağışı 

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