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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkisini artırdı - KARS

Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkisini artırdı - KARS

- Kar yağışından detay - Kar temizleme araçlarının yolu açma çalışmaları - Vatandaşların araçları temizlemesi - Kent meydanından detay Kars 'ta kar yağışı etkisini artırdıKARS - Kars ’ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkisini artırdı.Kar kalınlığı ilçede 15,Cıbıltepe Kayak Merkezi’ndeki 2. Etap pistlerde 40 santimetre olarak ölçüldü. Vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde, arabalarının üzerinde biriken karları temizledi.Karayolları ve Belediye ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Kar Yağışı 

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