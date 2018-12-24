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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi yeni yıla hazır İzle

- Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi yeni yıla hazır İzle

Kayak severlerden genel ve detay görüntüler

Kar Kalınlığı Kayak Merkezi Yabancı Turist Doluluk Oranı Halk Oyunları 

-Kayan vatandaşlardam genel ve detaylar
-Otel İşletmecisi Serkan Tahana'nın konuşması
-Sarıkamış kayak merkezinden genel ve detay görüntüler

( KARS ) KARS

- Türkiye'nin önde gelen kış turizmi merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde olan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yılbaşı dolayısıyla tüm hazırlıklar tamamlandı. Sarıkamış'ta yer alan ve sarıçam ormanları ile kristal karın yanı sıra bilgisayar donanımlı telesiyejleri ile saatte bin 200 kişi taşıma kapasitesine sahip 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe'de, kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı. Toplam 30 kilometrelik pist uzunluğuyla tatilcilere eşsiz kayak imkanı sunan Cıbıltepe, yeni yıla girmenin heyecanını yaşayan tatilcilerin de gözdesi haline geldi. Yılbaşı dolayısıyla yoğun taleple karşılaşması yüzünden otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e varan Cıbıltepe'de, yılbaşı etkinlikleri hazırlıklar da tamamlandı. Sarıkamış Kayak Merkezinde hizmet veren bir otelin Genel Müdürü Serkan Tahana Cıbıltepe'de yerli ve yabancı turistlerin rezervasyon taleplerinin arttığını ve otellerde yılbaşında doluluk oranı yüzde 100'e ulaştığını söyledi.

Tahana, "Cıbıltepe'de, yılbaşı için hummalı bir çalışma yapıldı. Otellerde yılbaşında doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Pistlerimizde yeteri kadar kar var, otellerimizde her bütçeye uygun paket programlarımız mevcut. Bu sene özelikle kış turizmi açısından bölgemize yoğun talep var. Otelimizde yeni yıla özel menü ile özellikle Kafkas halk oyunları gösterisi, canlı müzik ve 2019 yılına girdiğimiz anda kar üzerinde havai fişek gösterilerimiz olacak. Şimdiden herkesin yeni yılı kutlu olsun. Bizler içinde bol bereketli sezon olmasını temenni ediyorum. Kayakseverleri hem kayağın hem de yılbaşının keyfini dans eden karlar diyarında geçirmeleri için Sarıkamış'a bekliyoruz” dedi.
Öte yandan yerli ve yabancı kayak severlerin akın ettiği Cıbıltepe Kayak Merkezi ‘de yoğunluk yaşanıyor. Kristal kar üzerinde kaymanın keyfini çıkaran kayakseverler yeni yıla da Sarıkamış’ta girmenin hesabını yapıyor. (AY-AT)
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